Anita Witzier: ‘Sinds de geboorte van mijn oudste, nu 28 jaar geleden, slaap ik bar slecht’

Week van de Psychiatrie Marloes kiest bewust voor openheid over psychische problemen: ‘Taboe is jammer en onnodig’

21 maart Psychische klachten zijn doodnormaal. Maar je merkt er bijna nooit iets van, want velen verbergen ze, uit schaamte en angst voor onbegrip. In de Week van de Psychiatrie staat ‘meedoen’ van mensen met een psychische kwetsbaarheid centraal. Drie vertellen er hier over hun twijfels. ,,Moet ik nu eerlijk zijn over een opname of niet?’’