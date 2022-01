Astrid Kersseboom blij met haar nieuwe baan: ‘Dat was wel een yes-momentje’

Het was Dansen op de vulkaan van De Dijk. Het eerste nummer dat Astrid Kersseboom draaide in haar nieuwe baan, het Radio 1- Journaal. Het was maandag 3 januari, haar eerste werkdag, half zeven ’s morgens. ‘Dansen op de vulkaan is geschreven in de periode van het grote doemdenken. Alles gaat toch naar de klote, laten we lekker dansen. Nu, in coronatijd, hebben we een beetje hetzelfde. Er is weinig aan te doen, maar we kunnen wel dansen.’