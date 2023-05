Astrid kreeg een relatie en vlak daarna een burn-out: ‘Was heftig om mij in huis te hebben’

Mezza Stad in je hoofd is ons Boek van de Maand: ‘Tessa de Loo beschrijft de eerste tien jaar na de oorlog zó mooi’

Hartverscheurend en indrukwekkend vindt ons panel Tessa de Loo’s ode aan Nijmegen: De stad in je hoofd. ‘Het is voor iedereen herkenbaar,’ vertelt Anthoni in dit interview uit ons weekendmagazine Mezza.