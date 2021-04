Beatrijs Smulders: ‘Sterke en zorgzame kerels zijn harder nodig dan ooit’

Ze is een jaar of 12 als haar vader, vooraanstaand huisarts te Bergeijk, zich bij haar roept in zijn studeerkamer. Het is tijd voor Het Gesprek. ‘Beatrijs,’ begint hij, ‘vanaf nu zit je op een schatkist. In die schatkist bevinden zich prachtige witte parels en één ruwe diamant. Die parels zijn je toekomstige kinderen. Die ruwe diamant, dat ben jij. Op een zeker moment zal die prachtig fonkelen. Maar realiseer je: er zijn overal kapers op de kust. Rovers, onnozele boeren. Ze sluipen allemaal rond jouw schatkist. Willen er een graai in doen. Daar moet je voor oppassen, want ze kunnen hem ruw openbreken, de diamant vroegtijdig beduimelen en zelfs voor altijd kapotmaken.’