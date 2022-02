Birgit overleed na een aanrijding: ‘Zoiets moois krijg ik niet meer terug’

‘Een zielig vogeltje in een rolstoel. Zo zag Birgit eruit toen ik haar voor het eerst zag. Ze zat diep weggedoken in een hoekje, bleek en verloren, in het psychiatrische ziekenhuis waar ik op dat moment ook verbleef. Ik leed aan een zware depressie en durfde niet meer naar buiten, zij had uitvalsverschijnselen en op epilepsie lijkende aanvallen als gevolg van een ernstig jeugdtrauma. Ik ontfermde me over haar. Zonder bijbedoelingen – zij was 24 en ik 46. Toch raakten we snel aan elkaar gehecht. Ik wist haar gerust te stellen, en doordat ik haar in die rolstoel naar buiten duwde, kwam ik zelf ook weer de deur uit.