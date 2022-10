Candy Dulfers rug is ‘verrot’ door spelen: ‘Aandoenlijk, ik ben vergroeid met mijn saxofoon’

InterviewOp haar vijfde had Candy Dulfer (53) voor het eerst een saxofoon in haar handen, op haar zeventiende stond ze in het voorprogramma van Madonna, een jaar later speelde ze met Prince. Haar rug is door het vele spelen ‘verrot’, maar evengoed ligt er een nieuw album: We Never Stop.