Column Nathalie Baartman | Als een lamme duif sta ik op die kraan te rammen

BV de Liefde Patrick is na 25 jaar gescheiden: ‘Mijn vrouw begreep mijn bipolaire stoornis niet’

In de Mezza-rubriek BV de Liefde vertellen lezers openlijk en anoniem over hun relatie. Patrick (56) was het daten zo zat dat hij besloot zijn profiel op de datingsite te verwijderen. En toen zag hij Liz (54). ‘Vooruit, dacht ik. Nog één swipe dan.’