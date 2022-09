Comedian Jawad es Soufi: ‘Comedy kan prima zonder schelden en grove grappen’

Hemd van het lijf Dieuwertje Blok doet niet aan botox: ‘Nee, gewoon accepteren dat je ouder wordt’

In de Mezza-rubriek Hemd van het Lijf vertellen BN’ers over hun gezondheid. Ze mag naar eigen zeggen de lelijkste voeten van het westelijk halfrond hebben, ze loopt er evengoed flinke afstanden mee. Aan social media doet ze niet. ‘Ik heb er geen enkele behoefte aan mijn mening de wereld in te sturen.’

