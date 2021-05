Crypto houdt me zoet, crypto inspireert me, ik geniet met volle teugen

‘O mam,’ zegt Olivia met een zucht. ‘Het is net als met de zwaluwen.’



Ik sla mijn ogen schuldbewust neer. Het heeft geen zin om het te ontkennen. Het zal weer overgaan, dat is het enige wat zeker is. Ooit zal ik er weemoedig aan terugdenken, maar op dit moment zit ik er middenin en valt er niet aan te ontkomen. Het heeft me in zijn greep, net als de zwaluwen destijds: de cryptohandel.



Op zich goed nieuws, want het leidt me af van de andere c die mijn hoofd voortdurend op hol brengt. De coronapandemie doet mijn brein geen goed.