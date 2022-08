De corpsbal en de vrijbuiter: Arnold en Carolien zijn al 8 jaar samen maar hebben weinig gemeen

Carolien en ik kennen elkaar van kleins af aan, we zijn bijna even oud, groeiden op in hetzelfde dorp, een paar huizen van elkaar. Wij deden weleens iets samen, zoals te zien is op oude filmpjes en foto’s, maar dat herinneren we ons niet, we waren niet zo in elkaar geïnteresseerd. Ook niet toen we er de leeftijd voor kregen, als pubers. Andere jongens vonden haar een spannend meisje, maar ik had te weinig zelfvertrouwen om überhaupt contact met een meisje te leggen. En Carolien zag mij toch niet staan, met m’n dikke bril en bloempotkapsel.