De oncoloog gebruikt haar zachtste stem, maar heeft hard nieuws

BV de Liefde Iris (59) vond haar minnaar op Tinder: ‘Met Erik had ik seks als een twintigja­ri­ge’

In de rubriek BV de Liefde vertellen lezers openlijk en anoniem over hun relatie. Iris (59) vond het heerlijk met haar minnaar. Tot ze meer wilde dan samen koken, seksen en daarna in je eentje naar huis. ‘Ik wil een man die er is als ik hem nodig heb.’

14 december