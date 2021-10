Dirk zag zijn jeugdliefde na 26 jaar terug: ‘De eerste seconde was het al beklonken’

‘Een jaar geleden was ik net gescheiden. Tussen de verhuisspullen zat een down memory lane-doos met oude foto’s, schoolopdrachten, kattenbelletjes van vroegere vlammen. Plus een stapel brieven van Kristin.



Kristin en ik waren zestien, zeventien en in de laatste twee jaar van de middelbare school zagen we elkaar elke dag. We zaten in dezelfde klas, maar de uren buiten schooltijd waren het dierbaarst. Dan draaiden we muziek, bezochten we concerten, gingen we naar het strand.