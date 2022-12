Dit zijn de leukste uitjes voor tijdens de kerstvakantie 2022/2023

BV de Liefde Felix en Marjan hebben al 8 jaar een latrelatie: ‘Elke week een feestje, en goed voor de seks’

In de Mezza-rubriek BV de Liefde vertellen lezers openlijk en anoniem over hun relatie. Felix (63) is al acht jaar samen met Marjan, maar samenwonen willen ze niet. ‘Het is elke week een feestje om elkaar weer te zien.’

6 december