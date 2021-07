Een aanzoek op een bruiloft, dat kan toch niet?

Vera Bergkamp Kamervoor­zit­ter: 'Ik merkte dat ik meisjes leuk vond, maar kon dat nog geen etiket geven’

10 juli Haar Marokkaanse vader verkocht sanitair, haar Nederlandse moeder werkte in een lederwarenzaak, Vera Bergkamp (50) schopte het tot voorzitter van de Tweede Kamer. ‘Als het zomerreces begint, moeten mijn vrouw en ik eerst even uitvechten wie als eerste de nieuwe Nicci French leest’, vertelt ze in ons weekendmagazine Mezza.