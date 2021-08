EHBO’er in de vaccinatiestraat: wat ik vooral niet snap is dat ik niemand hoef op te rapen

‘Gaat alles goed, mevrouw?’



Vandaag draai ik mijn eerste dienst als EHBO’er van het Rode Kruis bij de vaccinatiestraat in Naarden. Mijn taak is het in de gaten houden van de mensen die net zijn gevaccineerd. Uiteraard neem ik deze opdracht uiterst serieus. Helaas, of eigenlijk gelukkig, is het rustig. Tijdens de voorgeschreven wachttijd van vijftien minuten staren de meeste aanwezigen naar hun mobiel. Sommigen wrijven langdurig over hun bovenarm.