Er parelt een traan, hij groeit en rolt naar beneden

sportpresentator Suse van Kleef: ‘Familie en vrienden staan op één, al maak ik keuzes die dat niet per se ondersteu­nen’

Het WK mag dan iedere dag live op tv zijn, de emancipatie van het vrouwenvoetbal is volgens presentator Suse van Kleef (37) nog lang niet klaar. Een gesprek in ons weekendmagazine Mezza over zelfvertrouwen, verlies, altijd de zon op zak hebben en elke dag chips.