Esthers man moedigt haar affaire met een vrouw aan: ‘Hij zegt: boek een ticket en ga naar haar’

BV de Liefde Edith wist het na haar eerste date met Frans: ‘Dit is ’m, de man voor wie ik mijn singlebrui­loft zou afblazen’

In de Mezza-rubriek BV de Liefde vertellen lezers openlijk en anoniem over hun relatie. Als Edith (50) op haar vijftigste nog geen man had, zou ze in een uitbundige jurk met zichzelf trouwen. Op het nippertje kwam ze Frans (46) tegen.

27 september