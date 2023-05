Ex-commando: Mensen vinden dat de jongeren van nu watjes zijn, maar wij hebben ze zo gemaakt

NIEUW Truecrime­pod­casts krijgen steeds meer kritiek: ‘Leedver­maak, verpakt als journalis­tiek product’

Podcasts over waargebeurde misdrijven zijn geliefder dan ooit. Dat heeft impact op nabestaanden. Journalist Iris van den Boom (52) en podcastmaker Dija Kabba (24) vertellen in hun podcast Open/Eind (zie hierboven) over de worsteling die ze voelen tussen journalistiek en mededogen.