Femke van der Laan: ‘Wie het heeft meegemaakt, weet dat het kan: rouwen en weer van ander houden’

Achteraf vroeg ze zich af waarom ze het niet eerder had gezien. Dat haar man zo ziek was. Dat asgrauwe gezicht, die snerpende pijn. Maar toen de arts een MRI vol grijze vlekken liet zien, die druilerige ochtend in januari 2017, wist Femke van der Laan onmiddellijk dat het vonnis voltrokken was, zijn lot bepaald. Ze schrijft over het moment in haar autobiografische roman, Aan de randen van de dag: