Floor (87) en Max (93) konden niet echt bij elkaar zijn: ‘Dan maar een neppe trouwakte’

BV de Liefde Simone ging terug naar haar jeugdlief­de: ‘Ik was verliefd op de herinne­ring’

In de rubriek BV de Liefde vertellen lezers openlijk en anoniem over hun relatie. Na vele vriendjes keerde Simone (45) terug naar Rob, de jongen op wie ze als vijftienjarige verliefd was. Helaas, hij hield nog evenveel van lanterfanten als vroeger.

5 april