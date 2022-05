Gunay Uslu vindt politiek harde wereld: ‘Ik heb geen eeltlaagje, bij mij doet alles pijn’

Vlak voor kerst wandelde Gunay Uslu door Amsterdam. Even haar hoofd leegmaken. De directeur bij Corendon was druk om samen met haar broer en eigenaar Atilay het bedrijf in de coronacrisis overeind te houden. Haar telefoon ging. In het schermpje stond Rob Jetten. Waarom zou hij me bellen, dacht ze. ‘Ik had hem een keer ontmoet om te praten over een duurzaam hotel dat we hebben laten bouwen op Curaçao. Ik dacht: misschien heeft hij nog een vraag? Maar hij vroeg: wil je staatssecretaris Cultuur en Media worden? Die had ik niet zien aankomen! Het streelde mijn ego hoor, maar ik kreeg ook even een paniekaanval. Hij wilde binnen een paar dagen antwoord. Dus ik mijn partner gebeld, mijn broer en mijn vriendin. Zij zei: maak een lijstje met voors en tegens.’