Hanneke: ‘Het was nooit eerder in me opgekomen dat ik misschien niet hetero was’

Als ik hand in hand over straat loop met mijn geliefde, ben ik me er zelden van bewust dat ze een vrouw is. Ook niet als we zoenen op een terras. Het bewustzijn is er vooral als ze er niet is, en ik tijd heb om te denken. Want hoewel ik nooit bewust in de kast zat, moet ik er na anderhalf jaar verkering nog steeds aan wennen: ik ben voor het eerst in mijn leven een vrouw met een vrouw.