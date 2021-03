Heleen van Royen nieuwe columnist: ‘Ik wil de lezer aan zijn lurven mijn verhaal in trekken’

Interview Moeder, dochter en minnares Heleen van Royen (55): ‘Ik heb geen moeite met ouder worden’

14 november In twintig jaar schrijverschap is er weinig van Heleen van Royen dat onbesproken is gebleven. Met Moeder, dochter, minnares blikt ze ‘persoonlijker dan ooit’ terug op haar eerste decennia als schrijver – uiteraard niet zonder tegen een paar heilige huisjes te schoppen.