Het doet pijn aan mijn ogen om overal mensen te zien met de raarste dingen voor hun gezicht

Ik haat mondkapjes. Zo, dat is eruit. Als alles meezit, zijn we er voor het einde van het jaar vanaf. Ik zal een vreugdevuur bouwen van alle mondkapjes in en om ons huis. In elke jaszak heb ik er wel een paar. In elke tas. In het handschoenenvak van mijn auto. In de keukenla. Ze zijn allemaal niet-medisch en verre van hygiënisch.