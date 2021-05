Het is gek om je eigen scheten niet te ruiken, in het begin is het grappig, handig zelfs

Toen ik in december corona had, raakte ik mijn reukvermogen kwijt. Van de ene dag op de andere rook ik niets meer. Echt helemaal niets. Het was alsof iemand de aan- en uitknop van mijn neus had gevonden, deze voor de grap had omgedraaid en daarna grinnikend was weggelopen. Je kon me boven een open riool hangen, door een plas benzine rollen of in een berg koffiebonen duwen: mijn neus reageerde nergens op. Hij zat niet verstopt, hij was stuk.