Het kampverleden van haar vader had ook effect op Saskia: ‘Hij kon zich niet aan ons binden’

Renata had het prachtig gevonden als ze had geweten dat haar getuigenis uit Bergen-Belsen opnieuw wordt uitgebracht, denkt schrijfster Saskia Goldschmidt (66). In de nalatenschap die ze van haar neef kreeg, vond ze een brief aan een uitgever waarin Renata schrijft: ‘Misschien was mijn concentratiekampdagboek wel wereldwijd bekend geworden als ik in Bergen-Belsen gestorven was, in plaats van nog 50 (?) jaar door te leven.’