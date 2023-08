Hoe is het met Natascha Kampusch, 17 jaar na ontsnapping? ‘Niet iedereen zal me begrijpen’

BV de Liefde Miranda kreeg een appje van Buurman Jay: ‘Wanneer kom je de Grand Prix een keer bij mij kijken?’

Toen Miranda (33) iets te hard voor de Formule 1 juichte, kreeg ze een appje van buurman Jay (30) over geluidsoverlast. In de Mezza-rubriek BV de Liefde vertellen lezers openlijk en anoniem over hun relatie.