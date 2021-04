Hunkeren naar écht contact: ‘Sinds corona besef ik pas hoe belangrijk ik knuffelen vind’

Nog nooit je kleinzoon in het echt gezien en geknuffeld: hoe corona families al een jaar scheidt

4 april Bloemen van je grote liefde in Algerije, kusjes op de iPad voor opa en oma in Zuid-Afrika en digitaal meekijken met je dochter en haar gezin in Engeland. Het is beter dan niets, maar toch missen lezers al een jaar lang geliefden in het buitenland. ,,Wat we het liefst willen? Knuffelen!”