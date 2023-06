Ik doe helemaal niet aan kooktijden, hoe kinderachtig ben je dan?

Hemd van het lijf Isa Hoes: ‘Ik wil graag een nieuwe liefde vinden, jammer dat het buikje dan zo rommelig is’

Ze zou graag een nieuwe liefde vinden en baalt daarom dat ‘het buikje dan zo rommelig is’. Na de diagnose borstkanker stond Isa Hoes haar leven op z’n kop: ‘Blij dat die knobbel weg is, ik ga ervan uit dat dit het was.’ In de Mezza-rubriek Hemd van het Lijf vertellen BN’ers over hun gezondheid.