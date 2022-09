‘Ik douch zelfs met mijn vogels’

In de kringloopwinkel loopt een wierookachtige vrouw in een wijde oranje rok met een stronk hout onder haar arm. Het is een kronkelig stuk hout dat je na goed zoeken in een bos kan vinden, maar ook verkrijgbaar is in winkels waar ze geurkaarsen en roze decoratiezand verkopen. Ik had zulk hout ook niet onaangeroerd gelaten. Dan had ik gedacht: wow, wat een zeldzame stronk. Die koop ik. Dan plak ik er doppinda’s en badeendjes op en geef het cadeau aan mensen die veertig jaar getrouwd zijn.