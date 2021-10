Ik heb mijn handen in verbijstering voor mijn mond geslagen: werkelijk, nog een baby?

De eerste keer dat ik oma werd kan ik me nog goed herinneren, want het is niet heel lang geleden. Wat heb ik in die tijd een hoop tranen geplengd. Het begon toen Olivia me vertelde dat ze zwanger was: ik bleef maar snikken. Daarna toen ze me vroeg of ik de voogd van de baby wilde worden, mocht er iets met haar en haar vriend gebeuren. Een eervol verzoek, maar een ellendige gedachte. Ogen op sap. Toen in juli vorig jaar na een langdurige bevalling het verlossende telefoontje kwam – hij is geboren, moeder en kind maken het goed – stortte ik me snikkend in de armen van Bart. De huilpartij ontaardde al snel in een vrijpartij. Geboorte en dood maken altijd iets primairs in me los.