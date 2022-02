Ik wist dat hij voortschrijdend alzheimer had, maar dit hakt erin

Mijn mobiel licht op: Hummelinck. Theaterbaas die mij in 1990 aanbood het popcircuit in te ruilen voor het schouwburgpluche, en binnen vijf minuten mij mijn band had afgeluld plus de manager die ik al dertien jaar had. Dan weet je, dat is een goeie. Twaalf jaar zat ik er met veel plezier. Toen ik ineens Schubert en Schumann ging vertalen en zelf zingen, liepen we mank. ‘Wat denk je: moet mijn beste tijd nog komen of ligt die al achter mij?’ vroeg ik bij een werklunch. Hij wachtte me te lang met antwoorden. Onze wegen scheidden, maar de genegenheid bleef. Zeker na zijn pensioen kwam hij vaak kijken. Ik hou niet van telefoneren, maar neem intuïtief toch aan.