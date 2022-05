Jacqueline verhief daten tot levensstijl: ‘Mijn getinder nam obsessieve vormen aan’

‘We hadden een blind date op een terras en opeens zijn we vijf jaar verder, de Zoveelste Date en ik. We bezoeken musea op zondag en gaan op vrijdag lekker vroeg naar bed, “zodat we nog wat aan onze zaterdag hebben”. Mijn seksleven is van vurig veranderd in fijn, maar voorspelbaar. Heerlijk vind ik het, mijn leven is nog nooit zo rustgevend geweest.