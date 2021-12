Jan Rot belandde in psychose: ‘Bij terugkeer van Jan Jezus belt mijn vrouw meteen de GGZ’

BV de Liefde Marco kon niet overweg met Anna's kinderen: ‘Goud is in mijn handen ontploft’

In de rubriek BV de Liefde vertellen lezers openlijk en anoniem over hun relatie. Marco (70) viel als een blok voor Anna (63) maar kon er niet tegen dat haar volwassen kinderen voor alles gingen: ‘Ik voelde me overruled door een jongen van 22.’

9 november