Je kunt je voorbereiden tot je een ons weegt, maar je kunt het noodlot niet ontlopen

Nu corona op zijn retour is, lijkt het alsof kanker als een feniks uit de as herrijst. Wie ik ook spreek, het k-woord valt vaker dan me lief is. Een van onze kennissen is terminaal. Ze heeft de bruiloft van haar zoon nog gevierd, maar zal tot haar grote verdriet nooit oma worden. Bij een andere kennis is longkanker ontdekt. Hem staat een zwaar traject te wachten. Mijn personal trainer ging naar een routinecontrole omdat ze jaren geleden borstkanker had. Het is weer mis. Ze moet worden geopereerd en een besluit nemen over haar andere borst. Ik ontmoette een jonge journaliste die een agressieve vorm van borstkanker heeft. Haar kindje is net een jaar.