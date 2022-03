Joris Linssen over zijn bijzondere stiefvader: ‘Gebruikte zijn ellende om anderen te helpen’

‘Mijn vader had wel wat bedenkingen toen hij hoorde dat ik een boek schreef over mijn ‘inspirerende stiefvader’. Als je het leest, lijkt het ook haast alsof mijn eigen vader buiten beeld is, wat totaal niet zo is. Ook hij betekent ontzettend veel voor me. Maar daarvan was ik me altijd al bewust. Dat ook Louis van grote invloed op mijn leven was, realiseerde ik me pas tijdens het schrijven. Ik wist natuurlijk wel dat ik van hem hield, maar nam dat als vanzelfsprekend aan.