Journalist Eefje Oomen: ‘Je blijft maar plukken en pulken aan die beha’

Fietsen in het spoor van Van Gogh: ‘Vincent zag schoonheid in het alledaagse’

Toen Vincent van Gogh in september 1883 neerstreek in Drenthe was hij lyrisch. Hij vond er het Brabant van zijn jeugd. Ongepolijst, ruig en puur. Fietsend in het spoor van de schilder komt Hans Avontuur dichter bij hem.