Journalist Eefje Oomen: ‘Van die types die kak-kleding ‘ontkakken’’

Dress Code Journalist Eefje Oomen: ‘Hij heeft in elk geval nooit keu­zestress’

Ook wie er niets mee heeft, denkt er één keer per dag over na: kleren. Journalist en zelfverklaard expert Eefje Oomen verwondert zich over trends & tradities in deze rubriek uit ons weekendmagazine Mezza. Deze week over mensen die elke dag dezelfde kleding aantrekken.