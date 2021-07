Kamervoorzitter: 'Ik merkte dat ik meisjes leuk vond, maar kon dat nog geen etiket geven’

‘Ik kom iedere dag met een glimlach thuis,’ zegt Vera Bergkamp. ‘Dat is ook fijn voor mijn vrouw.’ Ze ontvangt niet thuis, want ze houdt werk en privé graag gescheiden. Vera Bergkamp heeft twee dochtertjes, dat is alles wat we weten. Het interview vindt plaats in de zogeheten Eerste Commissiekamer in het Kamergebouw, waar de verhuiscontainers domineren.



Het zomerreces is begonnen, de wittebroodsweken zijn na drieëneenhalve maand voorbij. Het wordt tijd de nieuwe Nicci French te kopen. ‘Dan moeten we eerst even uitvechten wie ’m als eerste leest, en niet de clou al verklappen.’