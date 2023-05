Katja gaat op natuurcursus met wildvreemden: ‘Noemen ze dit nu een midlifecrisis?’

Geld & Geluk Melina bleef na relatie met een ton schuld achter: ‘Na vier jaar was ik schulden­vrij’

Melina en Marc leven spaarzaam en verhuren een appartement voor 1000 euro per maand. ‘Jammer dat een investering in stenen een negatieve lading heeft’, vertelt Melina in de Mezza-rubriek Geld en Geluk.