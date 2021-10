Laura had zes jaar lang relatie met getrouwde man: ‘Zijn vrouw had geen benul’

‘Vijf jaar probeer ik van hem los te komen, maar zelfs nu ik een nieuwe liefde heb en mijn ex-minnaar nog altijd op de bank zit bij zijn vrouw, laat hij me niet gaan.



Ik lag in scheiding en had zin in een avontuur, zes jaar geleden. Ik schreef me in op een datingsite, en diezelfde dag kwam Remco voorbij. Los van zijn knappe kop reageerde hij gevat op mijn opmerkingen. Woest aantrekkelijk vond ik dat. Over één ding was hij duidelijk: hij was getrouwd, maar ongelukkig. Dat was voor mij geen probleem: meer dan een avontuur zou dit niet worden. We appten, belden en spraken af in een hotel. Gelukkig had zijn vrouw net zijn onderbroeken gewassen, grapte Remco nog.