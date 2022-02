Lily (98) schrijft boek over Auschwitz: ‘Ze hebben zelfs baby’s vermoord, baby’s!’

‘Ik wil best op TikTok,’ had ze tegen haar achttienjarige achterkleinzoon Dov gezegd, ‘maar ik ga niet dansen.’ Ze wilde het serieus houden, want dat is het verhaal van Lily Ebert nu eenmaal, al is dat woord een understatement voor dat wat ze heel lang onbesproken heeft gelaten, en ze nu aan iedereen verkondigt die het horen wil. Zo kreeg ze laatst via TikTok de vraag of ze nog spullen had toen ze in Auschwitz zat. ‘We hadden niet eens ondergoed,’ was haar antwoord.