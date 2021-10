Lucas van de Meerendonk geniet van het ouderschap: ‘Had ik nooit kunnen bedenken’

Lucas van de Meerendonk lacht zijn bekende Jeugdjournaal-lach: zo eentje waarbij het hele gezicht meedoet. Hij vertelt over zijn vriendin, fotograaf Shody Careman, die de foto’s bij dit interview maakte. Zij wees hem laatst in de stad op een kind dat naar hem stond te staren. Dan is Lucas de beroerdste niet: je mag wel met me op de foto, hoor. ‘Het is natuurlijk een beetje gênant dat zelf aan te bieden, maar zo’n kind durft dat misschien niet te vragen.’



Je vader zegt: ‘Als hij wordt herkend, gaat hij in gesprek met dat kind.’

‘Altijd. Ik vind: het hoort er gewoon bij. Het is belangrijk dat ik bereikbaar ben, niet iemand die afstandelijk en arrogant is. Hetzelfde geldt voor interviews voor het Jeugdjournaal. Als ik daarvoor naar een kind ga, moet dat echt een belevenis zijn. Ik heb Jack van Gelder ooit een brief geschreven, omdat ik fan van hem was. Die belde mij toen op. Dat maakte zoveel indruk op me, dat wil ik ook aan anderen geven.’