Margo: 'Ik vind het supergeil om op Second Love te neuzen’

‘Mensen slaan steil achterover als ik vertel dat Sven altijd heeft geweten dat ik via Second Love seks heb met andere mannen. Ik heb nooit stiekem gedaan. Ik bedreef de liefde zelfs in onze logeerkamer terwijl hij thuis was. En dat vond hij prima.



We wonen negen jaar samen en Sven en ik hebben al jaren geen seks meer. Hij heeft er gewoon veel minder behoefte aan dan ik.