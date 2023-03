Marjolein (53) ging na breuk daten, puur voor seks: ‘Zorgde dat ik me weer aantrekkelijk voelde’

Op deze plek kun je na het après-skiën de avond en nacht doorbren­gen in een iglo

Als kind droomde journalist Florien van Rees er al van: slapen in een iglo. In Tirol kroop ze eindelijk met haar pyjama in een sneeuwhut. Ze bikte een hart uit een klomp ijs, nam plaats aan een ijsbar en sprak met goed gemutste medereizigers. ‘De tweepersoonsslaapzak heeft niet gewerkt.’