Matthijs van Nieuwkerk stelt verhalenbundel samen: ‘Mooie reden om horizon weer te verbreden’

Je krijgt ongetwijfeld veel verzoeken, waarom zei je ‘ja’ op de vraag of je een verhalenbundel wilde samenstellen?

‘Lezen op commando leek me wel wat, eerlijk gezegd. En het was bovendien een mooie reden mijn horizon weer eens te verbreden. Nieuwe schrijvers, nieuwe verhalen. Als student las ik vier literaire tijdschriften per maand en was er denk ik weinig dat aan mijn gretigheid ontsnapte, maar in de jaren die volgden nam het volle leven de plaats in van het mateloze lezen. Een homme de lettres ben ik nooit geworden.’