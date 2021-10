Midas Dekkers schrijft boek over mensenrassen: ‘Qua racisme hebben we er potje van gemaakt’

Onderzoe­kers Wageningen Universi­teit: sla dood die mug (en stuur hem op)

14 oktober VLISSINGEN - Hoeveel muggen dragen het Westnijlvirus bij zich? Dat wil de Wageningen University & Research (WUR) graag weten. Een oproep begin dit jaar leverde 5744 steekmuggen op en veel onderzoeksdata. Helaas waren daaronder zo weinig Zeeuwse inzendingen, dat over de situatie in Zeeland nagenoeg geen informatie is. Besmette huissteekmuggen kunnen de Westnijlkoorts veroorzaken, die in zeldzame gevallen eenstige afloop kent. De onderzoekers willen zoveel mogelijk doodgeslagen muggen onderzoeken op dit virus en vragen het publiek daarom ze op te sturen.