Mijn buurvrouw huilt als de wolf uit de Fabeltjeskrant, kan ik hier iets van zeggen?

Interview Sterrin vindt reptielen­pas­sie een cadeau: ‘Hebben de dieren er iets aan? Dan doe ik het’

Ze wil meer aandacht voor reptielen; van het publiek én de wetenschap. En sinds ze als deelnemer van Expeditie Robinson op tv in huilen uitbarstte, komt ze ook op voor de introverte en gevoelige mens. Sterrin Smalbrugge (28) is onvermoeibaar als het aankomt op haar missies en daar is ze blij mee ook.

14 mei