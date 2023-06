Mijn vrouw wil de kinderen volgen via hun telefoons, dat kan toch niet?

Hemd van het lijf Schrijver Roos Schlikker: ‘Als het even niet goed gaat neem ik paar druppel­tjes cbd-olie’

Als kind kreeg ze vieze koeken uit de natuurwinkel, dus heeft Roos Schlikker nu veel snoep en ijs in huis. Als ze vastloopt met schrijven gaat ze wielrennen. ‘En dan krijg ik op de dijk in Noord-Holland ineens dat briljante idee.’ In de Mezza-rubriek Hemd van het Lijf vertellen BN’ers over hun gezondheid.