Na 46 jaar wilde Jonathan's vrouw scheiden: ‘Ze hield van mij, maar had ook leuke dingen nodig’

‘Ik had nooit gedacht dat we na 46 jaar huwelijk nog zouden scheiden. Dit jaar zouden we de halve eeuw hebben volgemaakt. Babs en ik hebben een prachtige zoon en dochter grootgebracht, hadden een mooi huis, een boot, een seizoensplaats op de camping. Maar onze relatie leed aan erosie. Toen de kinderen eenmaal het huis uit waren, werd dat pijnlijk duidelijk. De verbindende factor was weg, ons gezinsgeluk maakte plaats voor irritaties. Babs vond dat ik over haar heen liep, ik ergerde me aan het gat in haar hand. Zij had het gevoel dat ik haar verwaarloosde, ik vond dat ze te close was met andere mannen. We dreven steeds verder van elkaar af.